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Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу для росії

01 липня 2025, 14:55
Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу для росії
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Глава держави заявив, що доручив якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради необхідні законодавчі зміни
Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.
 
Про це він повідомив у Telegram.
 
Глава держави заявив, що доручив якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради необхідні законодавчі зміни, аби "з нашого боку все було забезпечено на 100% заради повної реалізації угоди про створення трибуналу".
 
"Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно. Очікую і на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ України та Офісу відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та фактичного запуску інституції", — наголосив Зеленський.
 
Президент підкреслив, що цьогоріч в росії мають відчути, що їх відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення москви до відповідальності.
 
Нагадаємо, 25 червня Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України.Очікується, що трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури. Основу статуту становить стаття 8 Римського статуту МКС, яка доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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