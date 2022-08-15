Верховна Рада збільшила видатки держбюджету на 270 млрд гривень
За відповідне рішення проголосували 287 народних депутатів, повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
270 мільярдів гривень внутрішніх запозичень пропонується розподілити таким чином: Міністерству оборони – 241 млрд; МВС – 23 млрд; Головному управлінню розвідки – 2,2 млрд; СБУ – 2,5 млрд; УДО – 197 млн; Службі зовнішньої розвідки – 139 млн; Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації – 425 млн; Резервному фонду - 715 млн; Мінекономіки на мобілізаційну підготовку галузей економіки – 10 млн.
До остаточної редакції документа не потрапила поправка, яка передбачала виділення 12,7 мільярдів гривень НАК "Нафтогаз України" на закупівлю природного газу.
Перший заступник голови комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк припускає, що додаткові видатки на оборону будуть профінансовані за рахунок, зокрема, й емісії гривні. У свою чергу, голова НБУ Кирило Шевченко розкритикував ініціативи, спрямовані на роздування видатків бюджету.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що парламентарі спростили вилучення майна для потреб оборонно-промислового комплексу.
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