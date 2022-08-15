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Парламентарі спростили вилучення майна для потреб оборонно-промислового комплексу

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану".
Парламентарі спростили вилучення майна для потреб оборонно-промислового комплексу Фото: president.gov.ua

За прийняття відповідного законопроєкту №7605 у другому читанні проголосували 278 нардепів. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Законопроєкт має вдосконалити процедуру примусового відчуження та вилучення майна в умовах воєнного стану, пришвидшити термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості і машинобудівної галузі, а також налагодити власний механізм забезпечення Збройних Сил необхідним озброєнням та амуніцією", - йдеться в пояснювальній записці.

З цією метою пропонується надати Раді національної безпеки і оборони право приймати рішення про примусове відчуження або вилучення рухомого майна, що використовується чи може використовуватися для забезпечення діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу і щодо якого існує ризик переривання його функціонування у зв'язку з перебуванням такого майна на території адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої існує загроза її тимчасової окупації та межі якої розташовані на відстані не більше 30 кілометрів від району ведення воєнних (бойових) дій або від тимчасово окупованої території. 

Також пропонується надати Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) повноваження для управління таким майном.

Ярослав Железняк уточнив, що під час голосування депутати врахували поправку до законопроєкту, яка передбачає призупинення корпоратизації лісгоспів до кінця воєнного стану. Крім того, до другого читання із законопроєкту прибрали норми, які передбачали виплату компенсації за відчужене майно за рахунок коштів державного бюджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Верховна Рада схвалила продовження воєнного стану і мобілізації.

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15 08 2022 15:09
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