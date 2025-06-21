Верховний лідер Ірану підготував потенційних наступників – NYT

Після 30 років при владі становище лідера похитнулось.

Аятола Алі Хаменеї не лише обрав собі заміну у військовому командуванні, а й назвав трьох високопоставлених священнослужителів, які замінять його.

Про це пише американська газета New York Times.

Іранські джерела розказали, що Хаменеї переважно спілкується зі своїми командирами через довіреного помічника і затримує відповіді на електронні повідомлення, аби ускладнити його виявлення.

Іранський верховний лідер завчасно обрав наступників у своєму військовому ланцюжку командування на випадок усунення призначених ним високопосадовців.

Процес призначення нового верховного лідера може зайняти місяці, коли священнослужителі обирають із власних списків імен.

Однак через те, що країна зараз перебуває у стані війни, аятола хоче забезпечити швидкий та упорядкований перехід влади до завчасно обраних наступників.

Це поразує, наскільки хитким стало становище верховного лідера Ірану після трьох десятиліть при владі.

За словами іранських чиновників, які побажали зберегти анонімність, вищі посадові особи Ірану таємно готуються до різних варіантів розвитку подій.

В минулу п’ятницю в рамках операції "Левиний народ" Ізраїль завдав авіаударів по об’єктах військової та ядерної інфраструктури Ірану.

Під час обстрілу загинули десятки високопоставлених офіцерів і спеціалістів, причетних до розвитку ядерної програми Ірану.