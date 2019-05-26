Верховний суд Бразилії визнав гомо- та трансфобію кримінальним злочином
На підтримку такого рішення висловилися 6 із 11 суддів. Решта голосуватимуть 5 червня, але це не вплине на вже прийняте рішення, повідомляє ВВС.
Зазначається, що відповідальність за злочини, мотивовані сексуальною орієнтацією або гендерною ідентичністю людини, може бути як індивідуальною, так і колективною. Так, суд каратиме за будь-які прояви агресії, у тому числі насильство чи вбивство.
Водночас, до набуття чинності нового закону щодо покарання за гомофобію і трансфобію визначатиметься аналогічно зі статтею про расову дискримінацію, за якою максимальним покаранням може бути п'ять років тюремного ув'язнення.
Нагадаємо, що у тайванському Тайбеї влаштували весільний банкет з нагоди узаконення одностатевих шлюбів. На ньому одночасно одружилися близько 20 пар.
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