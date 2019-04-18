Верховний суд дозволив Курченку оскаржити націоналізацію Одеського нафтопереробного заводу

Сергій Курченко може повернути собі НПЗ через суд

Верховний суд України скасував постанову про закриття апеляційного провадження у справі про передачу державі нерухомого майна, яке належало ПАТ Одеський нафтопереробний завод.

Відповідне рішення винесено 4 квітня, повідомляє Delo.

Верховний суд задовольнив скаргу кіпрської компанії Empson Limited, яка володіє 99,57% акцій НПЗ. Цю компанію пов'язують із бізнесменом Сергієм Курченком, який покинув територію України.

Нагадаємо, що в червні 2018 року Одеський нафтопереробний завод (НПЗ) перейшов у державну власність.

Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.Завершилось тривале розслідування, під час якого було визначено відносини контролю і кінцевого бенефіціара-набувача "Брокбізнесбанку".