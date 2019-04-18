Верховний суд дозволив Курченку оскаржити націоналізацію Одеського нафтопереробного заводу
Відповідне рішення винесено 4 квітня, повідомляє Delo.
Верховний суд задовольнив скаргу кіпрської компанії Empson Limited, яка володіє 99,57% акцій НПЗ. Цю компанію пов'язують із бізнесменом Сергієм Курченком, який покинув територію України.
Нагадаємо, що в червні 2018 року Одеський нафтопереробний завод (НПЗ) перейшов у державну власність.
Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.Завершилось тривале розслідування, під час якого було визначено відносини контролю і кінцевого бенефіціара-набувача "Брокбізнесбанку".
Як відомо, рішеннями судів в Україні на майно Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження.
За інформацією СБУ, Курченко переховується в Росії.
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