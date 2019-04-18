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Верховний суд дозволив Курченку оскаржити націоналізацію Одеського нафтопереробного заводу

Сергій Курченко може повернути собі НПЗ через суд
Верховний суд України скасував постанову про закриття апеляційного провадження у справі про передачу державі нерухомого майна, яке належало ПАТ Одеський нафтопереробний завод.
Верховний суд дозволив Курченку оскаржити націоналізацію Одеського нафтопереробного заводу Фото: gettyimages.com

Відповідне рішення винесено 4 квітня, повідомляє Delo.

Верховний суд задовольнив скаргу кіпрської компанії Empson Limited, яка володіє 99,57% акцій НПЗ. Цю компанію пов'язують із бізнесменом Сергієм Курченком, який покинув територію України.

Нагадаємо, що в червні 2018 року Одеський нафтопереробний завод (НПЗ) перейшов у державну власність.

Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.Завершилось тривале розслідування, під час якого було визначено відносини контролю і кінцевого бенефіціара-набувача "Брокбізнесбанку".

Як відомо, рішеннями судів в Україні на майно Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження.

За інформацією СБУ, Курченко переховується в Росії.

 

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18 04 2019 15:59
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