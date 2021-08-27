Верховний суд Китаю визнав незаконною понаднормову роботу

Майк Моріц, що є партнером в американському венчурному фонді Sequoia Capital, назвав це конкурентною перевагою Китаю над США

Верховний народний суд КНР, що є найвищим судом країни, визнав незаконною понаднормову роботу у форматі "996" - з 9:00 до 21:00 шість днів на тиждень.

Як зазначається, Вищий суд Китаю та Міністерство трудових ресурсів та соціального забезпечення опублікували вказівки та приклади того, що вважається понаднормовою роботою.

Протягом останнього часу це питання привернуло до себе загальну увагу.

Майк Моріц, що є партнером в американському венчурному фонді Sequoia Capital, назвав це конкурентною перевагою Китаю над США.

Однак, як пише видання, у 2019 році виникла негативна реакція, що призвела до публічної дискусії щодо робочого часу в китайській технологічній промисловості.

Минулого місяця компанія ByteDance, власниця TikTok, оголосила про офіційну відмову від понаднормової роботи у вихідні з 1 серпня.