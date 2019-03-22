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Верховний суд направив на новий розгляд справу про повернення ЗТМК державі

Суд скасував рішення госпсуду Запорізької області від 9 липня 2018 року
Верховний Суд направив на новий розгляд справу про повернення державі Запорізького титано-магнієвого комбінату.
Верховний суд направив на новий розгляд справу про повернення ЗТМК державі Фото: akzent.zp.ua

"Рішенням Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду від 22 березня 2019 року справу про повернення у власність державі Запорізького титано-магнієвого комбінату направлено на новий розгляд до суду першої інстанції", - повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Так, суд скасував рішення госпсуду Запорізької області від 9 липня 2018 року, яким суд першої інстанції повністю задовольнив позов керівника САП в інтересах держави в компанії "Толексіс Трейдинг Лімітед" і ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" про розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату, а також постанову Центрального апеляційного господарського суду від 12 грудня 2019 року.

Тобто своїм рішенням суд частково задовольнив касаційні скарги відповідачів і, незважаючи на наведення прокурорами обґрунтованих заперечень проти поданих скарг, вирішив направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

"Мотиви такого рішення, з огляду на оголошення тільки його резолютивної частини, поки що невідомі і будуть повною мірою оцінені після ознайомлення з повним текстом", - заявили в САП. Відзначають, що прокурори САП вимагатимуть якнайшвидшого повторного розгляду позову з одночасним вжиттям заходів, спрямованих на недопущення виведення активів підприємства, їх розкрадання і розтрати.

Нагадаємо, що у минулому Господарський суд Запорізької області задовольнив позов керівника САП Назара Холодницького і вирішив повернути майно "Запорізького титано-магнієвого комбінату" державі.

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22 03 2019 17:56
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