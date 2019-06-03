Верховний суд скасував рішення, яке за позовом Гриценка забороняло платну агітацію

Верховний суд задовольнив апеляцію ЦВК і визнав протиправним і недійсним тільки абзац 33 даного роз'яснення, затвердженого комісією

Верховний суд України скасував рішення апеляційного адміністративного суду яким визнається протиправною і недійсною постанова ЦВК, що дозволяє виборчим штабам кандидатів у президенти платити агітаторам.

Верховний суд України скасував рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 1 березня за позовом кандидата в президенти Анатолія Гриценка про визнання протиправною і недійсною постанову ЦВК від 22 лютого, якою роз'яснялися аспекти витрачання коштів виборчого фонду кандидатів у президенти при веденні передвиборної агітації, зокрема, на підставі неоплачуваних договорів з фізособами-агітаторами, повідомляє УП з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На засіданні у вівторок Верховний суд задовольнив апеляцію ЦВК і визнав протиправним і недійсним тільки абзац 33 даного роз'яснення, затвердженого комісією.

У цьому скасованому абзаці йдеться про те, що якщо залучення фізичних осіб не пов'язане з використанням їхньої праці на умовах трудового договору або відповідно до цивільно-правових договорів, то юридична особа, яка надає послуги з проведення передвиборної агітації, відповідно до закону не є платником єдиного соціального внеску.

У своїй апеляції ЦВК вказувала, що "укладання неоплачуваних договорів не можна розглядати як підставу непрямого підкупу виборців". На думку комісії, Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв помилкове рішення про те, що укладаня таких договорів є непрямим підкупом виборців.

"Верховний суд не навів в мотивувальній частині належних правових аргументів, чи має право ЦВК виходити за рамки своїх повноважень і давати роз'яснення, тлумачачи імперативну статтю закону. Прийняте в такій формі рішення Верховного суду свідчить про наявність залежності судової системи і тиску вертикалі влади на суд" , - сказав в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" представник Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький.

Він зазначив, що тепер штаб Гриценка буде стежити за тим, як окремі кандидати будуть використовувати кошти виборчого фонду, застосовуючи легалізоване судом роз'яснення ЦВК щодо компенсації витрат при проведенні передвиборної агітації.

Нагадаємо, що наприкінці січня 2019 року Анатолій Гриценко подав до суду на Центральну виборчу комісію.

Раніше Гриценко зазначав, що закон надає йому як кандидату право перевірити Державний реєстр виборців, "щоб запобігти можливим фальшуванням з боку влади, яка цей реєстр веде".

Гриценко повідомив, що у ЦВК йому видали реєстр та код для доступу до нього, однак попередили, що працювати з реєстром він може лише у будівлі ЦВК.

За інформацією Гриценка, новий порядок ЦВК нинішнього складу затвердила 25 жовтня 2018 року. У цих змінах Гриценко підозрює СБУ та Петра Порошенка, який призначає голову Служби безпеки.