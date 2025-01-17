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Верховний суд США підтримав закон про заборону TikTok

17 січня 2025, 20:08
Верховний суд США підтримав закон про заборону TikTok
Фото: з вільних джерел
Раніше ухвалений закон не порушує першу поправку до конституції США.

Американський Верховний суд залишив чинним закон про заборону TikTok і він вимагає заблокувати платформу коротких відео з 19 січня 2025 року, якщо китайський ByteDance не продасть її американській компанії.

Про це повідомляє новинна агенція Reuters.

Суд постановив, що ухвалений торік і підписаний президентом Джо Байденом закон не порушує першу поправку до конституції США, яка захищає свободу слова.

"Немає сумнівів у тому, що для більш ніж 170 млн американців TikTok є майданчиком для самовираження... Але Конгрес вирішив, що відчуження необхідне для розв'язання обґрунтованих проблем національної безпеки, пов'язаних із практикою збору даних TikTok і відносинами з іноземним противником", -  написано в рішенні.

Суд ухвалив швидке рішення після слухань 10 січня лише за 9 днів до закінчення встановленого терміну.

Соціальною медіа платформою TikTok користується половина населення США і переважно молодь. 

Соцмережа пропонує велику колекцію коротких відео тривалістю до 1 хвилини, які можна переглядати через додаток чи сайт, а алгоритми пропонують ролики з урахуванням уподобань користувачів.

TikTok належить китайській фірмі і впродовж багатьох років викликає побоювання в американських лідерів, адже Вашингтон і Пекін залишаються економічними і геополітичними суперниками.

Цього тижня демократи намагалися протягнути закон, який би відтермінував заборону TikTok, але його було заблоковано.

Однак раніше стало відомо, що Байден не вводитиме заборону на TikTok, питання передасть Трампу.

 

СШАсудTikTok

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