Верховний Суд узаконив одеський пам'ятник російській імператриці Катерині II
"У вас є хороша новина. Більш ніж десять років у нас були судові тяжби з тими, хто був не згоден з встановленням в Одесі пам'ятника засновникам Одеси. Я вважаю, що в цій справі була принципова позиція мерії, юридичний департамент боровся від імені міста. І Верховний Суд України поставив остаточну жирну крапку в цьому питанні - визнав, що пам'ятник встановлено законно, і відхилив вимоги про його перенесення. Ми зняли напругу, спір вирішено цивілізовано", - повідомив на апаратній нараді мер Одеси Геннадій Труханов, пише "Укрінформ".
У 2006-2007 роках Одеська міськрада ухвалила рішення перемістити пам'ятник місцевого значення "Потьомкінцям - нащадки" на Митну площу, а Катерининську площу привести до історичного вигляду з відновленням пам'ятника Засновникам Одеси.
"Асоціація козацьких товариств "Січ" вимагала скасувати ці рішення.
Пам'ятник з Катериною II було відкрито 27 жовтня 2007 року. Відкриття супроводжувалося масовими акціями протесту. Проти виступали активісти українських націоналістичних організацій і українського козацтва.
Скульптурна композиція на згадку про засновників Одеси була встановлена в 1900 році і знесена в 1920-му. Фрагменти меморіалу зберігаються в Історико-краєзнавчому музеї. На місці, де стояла композиція, було встановлено пам'ятник матросам-потьомкінцям, споруджений у 1965 році. У 2007 році демонтованих "потьомкінців" перенесли на Митну площу.
Це повторний розгляд позову "Січі". У вересні 2012-го організації відмовили в задоволенні вимог. Справа пройшла апеляцію, але Вищий адміністративний суд України повернув його до Одеси.
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