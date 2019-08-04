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Верховний Суд узаконив одеський пам'ятник російській імператриці Катерині II

Судові розгляди тривали більш ніж десять років
Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу громадської організації "Січ" на встановлення пам'ятника засновникам Одеси з Катериною II на Катерининській площі.
Верховний Суд узаконив одеський пам Фото: RT

"У вас є хороша новина. Більш ніж десять років у нас були судові тяжби з тими, хто був не згоден з встановленням в Одесі пам'ятника засновникам Одеси. Я вважаю, що в цій справі була принципова позиція мерії, юридичний департамент боровся від імені міста. І Верховний Суд України поставив остаточну жирну крапку в цьому питанні - визнав, що пам'ятник встановлено законно, і відхилив вимоги про його перенесення. Ми зняли напругу, спір вирішено цивілізовано", - повідомив на апаратній нараді мер Одеси Геннадій Труханов, пише "Укрінформ".

У 2006-2007 роках Одеська міськрада ухвалила рішення перемістити пам'ятник місцевого значення "Потьомкінцям - нащадки" на Митну площу, а Катерининську площу привести до історичного вигляду з відновленням пам'ятника Засновникам Одеси.

"Асоціація козацьких товариств "Січ" вимагала скасувати ці рішення.

Пам'ятник з Катериною II було відкрито 27 жовтня 2007 року. Відкриття супроводжувалося масовими акціями протесту. Проти виступали активісти українських націоналістичних організацій і українського козацтва.

Скульптурна композиція на згадку про засновників Одеси була встановлена в 1900 році і знесена в 1920-му. Фрагменти меморіалу зберігаються в Історико-краєзнавчому музеї. На місці, де стояла композиція, було встановлено пам'ятник матросам-потьомкінцям, споруджений у 1965 році. У 2007 році демонтованих "потьомкінців" перенесли на Митну площу.

Це повторний розгляд позову "Січі". У вересні 2012-го організації відмовили в задоволенні вимог. Справа пройшла апеляцію, але Вищий адміністративний суд України повернув його до Одеси.

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08 04 2019 17:11
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