Верховний суд Венесуели підтвердив перемогу Мадуро на виборах – Reuters

Верховний суд Венесуели підтвердив перемогу президента Ніколаса Мадуро на президентських виборах 28 липня.

Голова суду Каріслія Родрігес заявила, що Верховний суд розглянув матеріали виборчого органу та погодився, що Мадуро виграв вибори.

Вона додала, що це рішення не може бути оскаржено.

Копія рішення суду буде передана генеральному прокурору, щоб його могли включити до кримінальних розслідувань, які проводяться щодо ймовірних порушень, пов’язаних з публікацією “імовірно неправдивих” результатів виборів в Інтернеті.

Втім, як вважає опозиція, Верховний суд не має конституційного права виконувати будь-які виборчі функції, що робить його рішення недійсним.

Це рішення суду дає Мадуро, який обійняв президентську посаду в 2013 році, ще один шестирічний термін, який розпочнеться в січні 2025 року.

Нагадаємо. що наприкінці липня у Венесуелі розпочалися вуличні протести через фальсифікацію виборів. Офіційні дані абсолютно не збігалися із результатами екзит-полів.

Згідно з офіційними даними, діючий президент Ніколас Мадуро отримав підтримку 51% виборців. Хоча, якщо вірити екзит-полам, ледь не 70% насправді проголосували за опозиційного кандидата Едмундо Гонзалеза.

Згодом країна стала відкликати послів із держав, які висловили сумнів щодо результатів виборів.

США склали список приблизно з 60 венесуельських урядовців і членів їх сімей, які можуть бути піддані санкціям. Причиною стали непрозорі президентські вибори у Венесуелі.