Верховний суд відбив атаку на Томос

"Верховний суд закрив провадження у справі за позовом релігійних організацій про скасування постанови ВРУ"

Верховний суд закрив провадження у справі щодо надання томосу про автокефалію Православній церкві України.

"Верховний суд закрив провадження у справі за позовом релігійних організацій про скасування постанови Верховної Ради України від 19.04.2018 №2410-VIII "Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні", - повідомляє прес-служба суду.

Там зазначили, що 25 квітня ВС розглянув справу та дійшов висновку, що вона не має ознак справи адміністративної юрисдикції.

Оголошено лише резолютивну частину ухвали. Повний текст ухвали очікується протягом 5 днів.

Нагадаємо, Рада 20 грудня зобов'язала УПЦ МП вказувати у своїй назві приналежність до Російської православної церкви.

В УПЦ МП назвали цей закон антиконституційним і заявили, що він порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України.

Раніше речник Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Климент заявив про неможливість перейменування церкви на Російську православну.

Натомість предстоятель саморозпущеної Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявляв, що після надання Томосу Українській православній церкві частина Московського патріархату (МП), яка не захоче приєднуватися до єдиної помісної православної церкви, має перейменуватись у "Російську православну церкву в Україні".