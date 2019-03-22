УПЦ МП вирішила судитись з Мінкультом через свою назву

Київська православна церква Московського патріархату подала до суду позов до Міністерства культури через вимогу вказати у своїй назві приналежність до Росії.

Церква просить скасувати наказ Мінкульту, яким було затверджено перелік релігійних організацій, що мають вказувати у назві свою причетність до регілійних організацій країни-агресора Росії, повідомляє "Українська правда" з посиланням на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

Також УПЦ МП просить визнати протиправним розміщення в "Урядовом кур’єрі" переліку таких церков.

Наразі суд вирішує питання про відкриття адміністративного провадження у справі.

Нагадаємо, що до Православної церкви України перейшли 458 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.