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УПЦ МП вирішила судитись з Мінкультом через свою назву

УПЦ МП просить визнати протиправним розміщення в "Урядовом кур’єрі" переліку таких церков
Київська православна церква Московського патріархату подала до суду позов до Міністерства культури через вимогу вказати у своїй назві приналежність до Росії.
УПЦ МП вирішила судитись з Мінкультом через свою назву Митрополит Черкаський і Каневський УПЦ МП владика Софроній. Фото: religion.in.ua

Церква просить скасувати наказ Мінкульту, яким було затверджено перелік релігійних організацій, що мають вказувати у назві свою причетність до регілійних організацій країни-агресора Росії, повідомляє "Українська правда" з посиланням на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

Також УПЦ МП просить визнати протиправним розміщення в "Урядовом кур’єрі" переліку таких церков.

Наразі суд вирішує питання про відкриття адміністративного провадження у справі.

Нагадаємо, що до Православної церкви України перейшли 458 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.

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22 03 2019 16:30
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