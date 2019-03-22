CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКиївська православна церква Московського патріархату подала до суду позов до Міністерства культури через вимогу вказати у своїй назві приналежність до Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
УПЦ МП вирішила судитись з Мінкультом через свою назву
УПЦ МП просить визнати протиправним розміщення в "Урядовом кур’єрі" переліку таких церков
Митрополит Черкаський і Каневський УПЦ МП владика Софроній. Фото: religion.in.ua
Церква просить скасувати наказ Мінкульту, яким було затверджено перелік релігійних організацій, що мають вказувати у назві свою причетність до регілійних організацій країни-агресора Росії, повідомляє "Українська правда" з посиланням на сайті Окружного адміністративного суду Києва.
Також УПЦ МП просить визнати протиправним розміщення в "Урядовом кур’єрі" переліку таких церков.
Наразі суд вирішує питання про відкриття адміністративного провадження у справі.
Нагадаємо, що до Православної церкви України перейшли 458 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.
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22 03 2019 16:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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