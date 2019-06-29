CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховний суд України відхилив позов з вимогою скасувати рішення ЦВК про реєстрацію Юрія Бойка кандидатом у нардепи за виборчим списком партії "Опозиційна платформа - За життя".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Верховний суд відмовився знімати Бойка з виборів
"Сьогодні Верховний суд відхилив чергову скаргу .... з вимогою скасувати реєстрацію засновника "Опозиційної платформи - За життя", кандидата у прем'єр-міністри Юрія Бойка"
Юрій Бойко. Фото: kmu.gov.ua
"Сьогодні Верховний суд відхилив чергову скаргу .... з вимогою скасувати реєстрацію засновника "Опозиційної платформи - За життя", кандидата у прем'єр-міністри Юрія Бойка. Рішення Верховного суду остаточне і оскарженню не підлягає", - повідомили у прес-службі партії.
Нагадаємо, що лідер "Опозиційного блоку - Партії миру та розвитку" Євгеній Мураєв викликав очільника "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка на дебати.
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