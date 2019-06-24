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Мураєв викликав Бойка на дебати

"Я викликаю вас на публічні дебати, щоб люди дізналися правду про вас і про те, чому ми ніколи не об'єднаємося з такими політиками, як ви і Порошенко"
Лідер "Опозиційного блоку - Партії миру та розвитку" Євгеній Мураєв викликав очільника "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка на дебати.
Мураєв викликав Бойка на дебати Фото: facebook.com/yevgeniy.murayev

За словами Мураєва, дебати потрібні для того, щоб "люди дізналися правду" про Бойка і колишнього президента Петра Порошенка, повідомляє прес-служба "Опоблоку".

"Я викликаю вас на публічні дебати, щоб люди дізналися правду про вас і про те, чому ми ніколи не об'єднаємося з такими політиками, як ви і Порошенко. На будь-якому каналі, в будь-який день. У вас тиждень. Вибирайте місце і час", – цитує звернення Мураєва до Бойка прес-служба партії.

Нагадаємо, у вечері 19 квітня Порошенко та Зеленський зустрілись на дебатах на "Олімпійському" і провели першу публічну очну дискусію. Після цього Порошенко поїхав у студію Суспільного на дебати передбачені законом, Зеленський туди їхати відмовився.

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24 06 2019 19:55
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