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Трамп відхилив запрошення Fox News на дебати з Гарріс наприкінці місяця

10 жовтня 2024, 10:38
Трамп відхилив запрошення Fox News на дебати з Гарріс наприкінці місяця
Другий раунд мав відбутись 24 або 27 жовтня.

Екс президент і кандидат в президенти США Дональд Трамп знову відмовився проводити дебати з опоненткою Камалою Гарріс. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Трамп відмовив через кілька годин після того, як Fox News запросив двох кандидатів у президенти взяти участь у можливих других дебатах 24 або 27 жовтня. 

В своїй заяві телеканал оголосив, що другі дебати "дадуть можливість кожному кандидату висловити свої заключні аргументи".

"РЕВАНША НЕ БУДЕ, ТАК ЩО НІЧОГО ОБГОВОРЮВАТИ", - написав Трамп великими літерами на платформі Truth Social.

Перші і, ймовірно, єдині дебати між Гарріс та Трампом пройшли 10 вересня на телеканалі ABC News. 

Під час дискусій кандидат від Демократичної партії змусила Трампа зайняти оборонну позицію, обрушивши на нього цілу низку нападок щодо його придатності для займаної посади, його підтримки обмежень на аборти та його численні юридичні проблеми.

Згідно з опитуваннями після перших дебатів, Трамп їх програв. Його союзники в неформальних розмовах говорили, що у кращому разі республіканець виступив на нічию, а в найгіршому – програв.

Проте на дебатах із президентом США Джо Байденом наприкінці червня явним переможцем став кандидат від Республіканської партії Трамп. 

Через невдалий виступ Байдена призвів до того, що він знявся з президентських перегонів, і замість нього кандидатом стала віце-президент США Камала Гарріс.

Більш детально про дебати можна прочитати в нашому огляді: Трамп vs Гарріс.

 

дебатиВибори в США

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