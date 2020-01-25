CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість людей, які померли після зараження невідомим видом коронавірусу в Китаї, зросла до 41. Загальна кількість заражених у світі складає щонайменше 1300 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від коронавірусу в Китаї вже померла 41 людина
Серед загиблих медичний працівник, який лікував пацієнтів в Ухані
Фото: wordpress.com
Про це повідомляє Reuters з посилання на китайські телеканали.
Зазначається, що 39 людей з 41 загинули у центральній провінції Хубей, де знаходиться Ухань. Саме у цьому місті спалахнула епідемія. Напередодні повідомлялося про 26 загиблих хворих.
Повідомляється, що серед загиблих, зокрема, медичний працівник, який лікував пацієнтів в Ухані.
Нагадаємо, що Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ оприлюднив свої висновки та рекомендації щодо коронавірусу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 01 2020 14:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків
No articles