Від коронавірусу в Китаї вже померла 41 людина

Серед загиблих медичний працівник, який лікував пацієнтів в Ухані

Кількість людей, які померли після зараження невідомим видом коронавірусу в Китаї, зросла до 41. Загальна кількість заражених у світі складає щонайменше 1300 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посилання на китайські телеканали.

Зазначається, що 39 людей з 41 загинули у центральній провінції Хубей, де знаходиться Ухань. Саме у цьому місті спалахнула епідемія. Напередодні повідомлялося про 26 загиблих хворих.

Повідомляється, що серед загиблих, зокрема, медичний працівник, який лікував пацієнтів в Ухані.

Нагадаємо, що Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ оприлюднив свої висновки та рекомендації щодо коронавірусу.