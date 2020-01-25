Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Від коронавірусу в Китаї вже померла 41 людина

Серед загиблих медичний працівник, який лікував пацієнтів в Ухані
Кількість людей, які померли після зараження невідомим видом коронавірусу в Китаї, зросла до 41. Загальна кількість заражених у світі складає щонайменше 1300 осіб.
Від коронавірусу в Китаї вже померла 41 людина Фото: wordpress.com

Про це повідомляє Reuters з посилання на китайські телеканали.

Зазначається, що 39 людей з 41 загинули у центральній провінції Хубей, де знаходиться Ухань. Саме у цьому місті спалахнула епідемія. Напередодні повідомлялося про 26 загиблих хворих.

Повідомляється, що серед загиблих, зокрема, медичний працівник, який лікував пацієнтів в Ухані.

Нагадаємо, що Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ оприлюднив свої висновки та рекомендації щодо коронавірусу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 01 2020 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.