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Від китайського коронавірусу померли понад 700 людей, інфікованих майже 35 тисяч

Абсолютну більшість смертей зафіксували на материковому Китаї
Унаслідок зараження китайським коронавірусом з початку епідемії померли вже 724 пацієнти. Кількість інфікованих збільшилася до 34 888. Водночас 2120 людей успішно вилікувалися.
Від китайського коронавірусу померли понад 700 людей, інфікованих майже 35 тисяч Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса,передає "Громадське".

Абсолютну більшість смертей (722) зафіксували на материковому Китаї. Ще по одному смертельному випадку зафіксували на Філіппінах і в Гонконгу.  

Нагадаємо, що станом на 7 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яка викликана новим типом коронавірусу, склала 31 161 особу, а летальних випадків нарахували вже 636.

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08 02 2020 11:30
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