Від китайського коронавірусу померли понад 700 людей, інфікованих майже 35 тисяч

Унаслідок зараження китайським коронавірусом з початку епідемії померли вже 724 пацієнти. Кількість інфікованих збільшилася до 34 888. Водночас 2120 людей успішно вилікувалися.

Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса,передає "Громадське".

Абсолютну більшість смертей (722) зафіксували на материковому Китаї. Ще по одному смертельному випадку зафіксували на Філіппінах і в Гонконгу.

Нагадаємо, що станом на 7 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яка викликана новим типом коронавірусу, склала 31 161 особу, а летальних випадків нарахували вже 636.