НОВИНИУнаслідок зараження китайським коронавірусом з початку епідемії померли вже 724 пацієнти. Кількість інфікованих збільшилася до 34 888. Водночас 2120 людей успішно вилікувалися.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від китайського коронавірусу померли понад 700 людей, інфікованих майже 35 тисяч
Абсолютну більшість смертей зафіксували на материковому Китаї
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса,передає "Громадське".
Абсолютну більшість смертей (722) зафіксували на материковому Китаї. Ще по одному смертельному випадку зафіксували на Філіппінах і в Гонконгу.
Нагадаємо, що станом на 7 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яка викликана новим типом коронавірусу, склала 31 161 особу, а летальних випадків нарахували вже 636.
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