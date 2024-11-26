Зі Львова до Кишинева курсуватиме новий потяг
З 15 грудня "Укрзалізниця" запускає прямі купейні вагони зі сполученням Львів - Кишинів.
Про це повідомила пресслужба УЗ на Facebook-сторінці.
"Цей маршрут дасть можливість більш зручної подорожі для мешканців Львова та агломерації до аеропорту Молдови та у зворотному напрямку", - йдеться в дописі.
Потяг буде відправлятися зі Львова щодня о 15:00 і прибуватиме до Кишинева об 11:30 наступного, а в зворотному напрямку - з Кишинева, поїзд відправлятиметься о 17:34 та прибуватиме до Львова о 15:40:
"Квитки за цим маршрутом пасажири традиційно можуть придбати в застосунку "Укрзалізниці" та на сайті", - додали в "Укрзалізниці".
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