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Зі Львова до Кишинева курсуватиме новий потяг

26 листопада 2024, 12:18
Зі Львова до Кишинева курсуватиме новий потяг
Квитки на рейс можна купити в додатку "Укрзалізниці" та на сайті.

З 15 грудня "Укрзалізниця" запускає прямі купейні вагони зі сполученням Львів - Кишинів.

Про це повідомила пресслужба УЗ на Facebook-сторінці

"Цей маршрут дасть можливість більш зручної подорожі для мешканців Львова та агломерації до аеропорту Молдови та у зворотному напрямку", - йдеться в дописі.

Потяг буде відправлятися зі Львова щодня о 15:00 і прибуватиме до Кишинева об 11:30 наступного, а в  зворотному напрямку - з Кишинева, поїзд відправлятиметься о 17:34 та прибуватиме до Львова о 15:40:

"Квитки за цим маршрутом пасажири традиційно можуть придбати в застосунку "Укрзалізниці" та на сайті", - додали в "Укрзалізниці".

Навесні ми також писали, що від Ужгорода прокладуть євроколію до Європи.

 

ЛьвівУкрзалізницяМолдоваКишинів

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