Від мін на Донбасі загинули 977 цивільних, заміновано тисячі квадратних кілометрів, - МінТОТ
За словами міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша, на Донбасі замінованими залишаються тисячі квадратних кілометрів, розмінування може тривати десятиліттями, повідомляє "Українська правда".
"Постійні обстріли з боку незаконних збройних формувань ускладнюють цю ситуацію", - зазначив Черниш.
Він зауважив, що першочерговим завданням є здійснення заходів щодо попередження місцевого населення про забруднення мінами території, маркування цих територій, проведення навчання, особливо для дітей і юнацтва в навчальних закладах.
На такі заходи держава вперше виділила цільове фінансування у 2019 році в розмірі 5 млн гривень, розпорядником цих коштів є МінТОТ, повідомив Черниш.
Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з квітня 2014 року до 9 червня 2019 року зафіксувала 3332 смерті серед цивільного населення на Донбасі, ще понад 7000 осіб дістали поранень.
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