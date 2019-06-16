Від мін на Донбасі загинули 977 цивільних, заміновано тисячі квадратних кілометрів, - МінТОТ

За період збройного конфлікту на Донбасі від мін загинули щонайменше 977 цивільних осіб, 1528 - зазнали поранень.

За словами міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша, на Донбасі замінованими залишаються тисячі квадратних кілометрів, розмінування може тривати десятиліттями, повідомляє "Українська правда".

"Постійні обстріли з боку незаконних збройних формувань ускладнюють цю ситуацію", - зазначив Черниш.

Він зауважив, що першочерговим завданням є здійснення заходів щодо попередження місцевого населення про забруднення мінами території, маркування цих територій, проведення навчання, особливо для дітей і юнацтва в навчальних закладах.

На такі заходи держава вперше виділила цільове фінансування у 2019 році в розмірі 5 млн гривень, розпорядником цих коштів є МінТОТ, повідомив Черниш.

Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з квітня 2014 року до 9 червня 2019 року зафіксувала 3332 смерті серед цивільного населення на Донбасі, ще понад 7000 осіб дістали поранень.