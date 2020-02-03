Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Від падіння промисловості Китаю виграла екологія - NASA

Зниженню рівня забруднення, ймовірно, сприяло зупинка виробництво на багатьох заводах країни
Перше фото показує щільність концентрації діоксиду азоту (NO2) в атмосфері з 1 по 20 січня, перед тим як влада Китаю почала впроваджувати карантинні заходи, а друге - з 10 по 25 лютого, коли обмеження вже запровадили.
Від падіння промисловості Китаю виграла екологія - NASA Фото: Укрінформ UATV

Супутники NASA і Європейського космічного агентства зафіксували помітне зниження рівня забруднення повітря у Китаї в лютому, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: NASA 

Деталі: Перше фото показує щільність концентрації діоксиду азоту (NO2) в атмосфері з 1 по 20 січня, перед тим як влада Китаю почала впроваджувати карантинні заходи, а друге - з 10 по 25 лютого, коли обмеження вже запровадили.

Фото: Економічна правда

Зниженню рівня забруднення, ймовірно, сприяло зупинка виробництво на багатьох заводах країни. Дослідник якості повітря в Центрі космічних польотів NASA Фей Лю зауважив, що забруднення повітря має тенденцію зменшуватися у період свят, оскільки багато підприємств закриваються. Проте, дослідники вважають, що це зниження - більше, ніж просто сезонний прояв або пов'язаний з погодою ефект.

Пряма мова: "Це перший раз, коли я побачив такий різкий спад на такій великій території. У цьому році темпи зниження більш значні, ніж в минулі роки, і тривають довше".

Нагадаємо, що Грета Тунберг виступила перед 30-тисячним натовпом на кліматичному протесті у Бристолі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2020 09:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ірина Борзова: народні депутати повинні формувати політику на запит суспільства

Ірина Борзова: народні депутати повинні формувати політику на запит суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.