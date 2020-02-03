Від падіння промисловості Китаю виграла екологія - NASA
Супутники NASA і Європейського космічного агентства зафіксували помітне зниження рівня забруднення повітря у Китаї в лютому, повідомляє "Економічна правда".
Джерело: NASA
Деталі: Перше фото показує щільність концентрації діоксиду азоту (NO2) в атмосфері з 1 по 20 січня, перед тим як влада Китаю почала впроваджувати карантинні заходи, а друге - з 10 по 25 лютого, коли обмеження вже запровадили.
Фото: Економічна правда
Зниженню рівня забруднення, ймовірно, сприяло зупинка виробництво на багатьох заводах країни. Дослідник якості повітря в Центрі космічних польотів NASA Фей Лю зауважив, що забруднення повітря має тенденцію зменшуватися у період свят, оскільки багато підприємств закриваються. Проте, дослідники вважають, що це зниження - більше, ніж просто сезонний прояв або пов'язаний з погодою ефект.
Пряма мова: "Це перший раз, коли я побачив такий різкий спад на такій великій території. У цьому році темпи зниження більш значні, ніж в минулі роки, і тривають довше".
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