Грета Тунберг виступила перед 30-тисячним натовпом на кліматичному протесті у Бристолі

"Ми - зміни, і зміни настають, подобається вам це чи ні", - заявила вона

Активістку вітали скандуванням "Грета, Грета!", коли вона виступила зі зверненням до приблизно 30 000 осіб на заході Bristol Youth Strike 4 Climate (BY24C).

Шведська кліматична активістка Грета Тунберг виступила на кліматичному протесті в англійському Бристолі і попередила світових лідерів, що "не буде мовчати, коли світ у вогні".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Активістку вітали скандуванням "Грета, Грета!", коли вона виступила зі зверненням до приблизно 30 000 осіб на заході Bristol Youth Strike 4 Climate (BY24C).

При цьому тисячам демонстрантів взяти участь в акції не завадила навіть дощова погода.

Грета Тунберг звинуватила політиків в ігноруванні надзвичайної ситуації з кліматом і "замітанні створеного ними безладу під килим".

"Ми - зміни, і зміни настають, подобається вам це чи ні", - заявила вона.

"Активізм працює, тому я кажу вам діяти", - сказала Тунберг. - "Нас зраджують ті, хто стоїть при владі".

Два роки тому Грета Тунберг почала пропускати уроки по п'ятницях, щоб протестувати біля будівлі шведського парламенту, що стало початком величезного екологічного руху.

З тих пір вона стала провідним голосом у боротьбі зі зміною клімату, надихаючи мільйони учнів і студентів приєднатися до протестів по всьому світу.

Нагадаємо, що Грета Тунберг подала заявку на реєстрацію свого імені як товарного знака