Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Грета Тунберг виступила перед 30-тисячним натовпом на кліматичному протесті у Бристолі

"Ми - зміни, і зміни настають, подобається вам це чи ні", - заявила вона
Активістку вітали скандуванням "Грета, Грета!", коли вона виступила зі зверненням до приблизно 30 000 осіб на заході Bristol Youth Strike 4 Climate (BY24C).
Грета Тунберг виступила перед 30-тисячним натовпом на кліматичному протесті у Бристолі Фото: з вільних джерел

Шведська кліматична активістка Грета Тунберг виступила на кліматичному протесті в англійському Бристолі і попередила світових лідерів, що "не буде мовчати, коли світ у вогні".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Активістку вітали скандуванням "Грета, Грета!", коли вона виступила зі зверненням  до приблизно 30 000 осіб на заході Bristol Youth Strike 4 Climate (BY24C).

При цьому тисячам демонстрантів взяти участь в акції не завадила навіть дощова погода.

Грета Тунберг звинуватила політиків в ігноруванні надзвичайної ситуації з кліматом і "замітанні створеного ними безладу під килим".

"Ми - зміни, і зміни настають, подобається вам це чи ні", - заявила вона.

"Активізм працює, тому я кажу вам діяти", - сказала Тунберг. - "Нас зраджують ті, хто стоїть при владі".

Два роки тому Грета Тунберг почала пропускати уроки по п'ятницях, щоб протестувати біля будівлі шведського парламенту, що стало початком величезного екологічного руху.

З тих пір вона стала провідним голосом у боротьбі зі зміною клімату, надихаючи мільйони учнів і студентів приєднатися до протестів по всьому світу.

Нагадаємо, що Грета Тунберг подала заявку на реєстрацію свого імені як товарного знака

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2020 15:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.