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Від початку року з України виїхало ще 100 тисяч людей

22 травня 2025, 13:59
Від початку року з України виїхало ще 100 тисяч людей
Мексиканські біженці
Загальна кількість українців за кордоном сягнула 6,9 мільйона.

З січня 2025  Україну покинули ще 100 тисяч людей. 

Про це свідчать результати моніторингу основних подій в економіці України, яке опублікувало Міністерством економіки.

Агентство ООН у справах біженців зазначає, що станом на 17 квітня 2025 було зафіксовано в усьому світі 6,918 млн біженців з України. 

З них 6,358 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,56 млн біженців за межами континента.

Тому за неповні півроку кількість біженців в Європі зросла на 104 тисячі. 

На сьогодні найбільше українців в таких країнах: 

  • Німеччина - 1,443 млн осіб,

  • Польща - 999,7 тисяч,

  • Чехія - 401,4 тисяч,

  • Велика Британія - 254,0 тисяч,

  • Іспанія - 235,7 тисяч,

  • Італія - 171,0 тисяч,

  • Франція - 70,1 тисяч.

Також зафіксовано, що в росії 1,2 млн біженців і 44 тисяч в Білорусі. 

В звіті зазначається, що виїхало людей віком 18-59 років - 36% жінок, 17% чоловіків; а найбільша кількість виїхала в І та ІІ кварталах 2022 року 28% і 14% відповідно. 

Також відомо, що до виїзду з України майже 52% працевлаштованих. 

Незодавно ми писали, що в США готують програму добровільної депортації для українців.

 

біженціУкраїні

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