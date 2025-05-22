Від початку року з України виїхало ще 100 тисяч людей

Загальна кількість українців за кордоном сягнула 6,9 мільйона.

З січня 2025 Україну покинули ще 100 тисяч людей.

Про це свідчать результати моніторингу основних подій в економіці України, яке опублікувало Міністерством економіки.

Агентство ООН у справах біженців зазначає, що станом на 17 квітня 2025 було зафіксовано в усьому світі 6,918 млн біженців з України.

З них 6,358 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,56 млн біженців за межами континента.

Тому за неповні півроку кількість біженців в Європі зросла на 104 тисячі.

На сьогодні найбільше українців в таких країнах:

Німеччина - 1,443 млн осіб,

Польща - 999,7 тисяч,

Чехія - 401,4 тисяч,

Велика Британія - 254,0 тисяч,

Іспанія - 235,7 тисяч,

Італія - 171,0 тисяч,

Франція - 70,1 тисяч.

Також зафіксовано, що в росії 1,2 млн біженців і 44 тисяч в Білорусі.

В звіті зазначається, що виїхало людей віком 18-59 років - 36% жінок, 17% чоловіків; а найбільша кількість виїхала в І та ІІ кварталах 2022 року 28% і 14% відповідно.

Також відомо, що до виїзду з України майже 52% працевлаштованих.

Незодавно ми писали, що в США готують програму добровільної депортації для українців.