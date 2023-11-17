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Від призову в Україні втекли майже 20 тисяч чоловіків – BBC

17 листопада 2023, 12:51
Від призову в Україні втекли майже 20 тисяч чоловіків – BBC
Фото: з вільного доступу
З лютого минулого року 19740 чоловіків з України нелегально перетнули кордон, щоб уникнути призову: деякі навіть перепливли річки.

Про це пише ВВС.

Українські прикордонники спіймали 21 113 чоловіків, які намагалися втекти.

"З лютого 2022 року до кінця серпня цього року кордон нелегально перетнули 19740 чоловіків з України, з них 14 313 намагалися перетнути кордон пішки або вплав, ще 6800 покладалися на офіційні документи, які отримали шахрайським шляхом, із зазначенням підроблених звільнень, таких як сфабриковані хвороби" - йдеться в матеріалі. 

Журналісти BBC поспілкувалися з декількома чоловіками-втікачами, які виїхали за кордон до родини, на навчання чи просто заробити на життя.

Що мені робити. Не всі воїни… не потрібно тримати всю країну під замком. Не можна збивати всіх разом, як це робили в Радянському Союзі”, - сказав чоловік на ім’я Євген.

Англійське видання надіслало запити владі Румунії, Молдови, Угорщини, Словаччини і Польщі та дізналося, що з лютого 2022 року до 31 серпня 2023 року кордони з цими країнами нелегально перетнули 19740 чоловіків з України.

Уряд усвідомлює, що це явище не є поодиноким і широко поширеним. Але, на жаль, я б підкреслив, що корупція дуже стійка”, - заявив представник президента України в парламенті Федір Вениславський.

За його словами, кількість чоловіків, які виїхали або намагалися виїхати, не вплинула на військові зусилля.

Я переконаний, що стійкість і готовність українців захищати свою незалежність, суверенітет і свободу становить 95-99%”, - додав Вениславський.

Він додав, що тих, хто намагається уникнути мобілізації, приблизно 1-5%. Вони точно не критичні для оборони України.

 
Українапризов

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