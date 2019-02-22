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Від роботи на виборах у Молдові відсторонили спостерігача Росії

Згідно з оприлюдненими даними, найбільше спостерігачів (485) представляють Бюро ОБСЄ
Моніторинг парламентських виборів в Молдові, які пройдуть 24 лютого, проведуть 4188 спостерігачів, в тому числі 776 іноземних.
Від роботи на виборах у Молдові відсторонили спостерігача Росії Фото: cotidianul.ro

Таку інформацію оприлюднили в Центральній виборчій комісії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові, повідомляє "Укрінформ".

"На вибори акредитовано 4188 спостерігачів, в тому числі 776 іноземних, які представляють 58 міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненими даними, найбільше спостерігачів (485) представляють Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), Парламентську асамблею ОБСЄ, ПАРЄ, Європарламент, делегацію Євросоюзу та держави СНД.

Крім цього, моніторинг проводитимуть представники 9 неурядових організацій з 7 країн, а 110 спостерігачів акредитовані від дипломатичних місій у Молдові.

Як повідомляють молдавські ЗМІ, від роботи як спостерігача від місії ОБСЄ відсторонено представника Росії Олександра Кобринського (за дії, які не відповідають роботі спостерігача на виборах).

Нагадаємо, що прикордонна служба Молдови заборонила в'їзд в країну п'ятьом російським журналістам телеканалів "НТВ" і "Росія 1".

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22 02 2019 23:57
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