Від спеки в Європі за 10 днів загинуло близько 2300 людей

Аналіз охоплює 10 днів екстремальної спеки, яка вразила Західну Європу.

Близько 2300 людей померли внаслідок сильної спеки, яка охопила 12 міст Європи. Про це свідчать результати швидкого наукового аналізу, опублікованого 9 липня. Дослідження провели науковці з Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

Про це повідомляє Reuters.

Аналіз охоплює 10 днів екстремальної спеки, яка вразила Західну Європу: у Іспанії температура перевищила 40°C, а у Франції виникли масштабні лісові пожежі.

Згідно з оцінками дослідників, із 2300 загиблих близько 1500 смертей були спричинені саме зміною клімату, яка зробила спеку значно інтенсивнішою. Як пояснив доктор Бен Кларк з Імперського коледжу, через кліматичні зміни погода стала значно спекотнішою, а отже — небезпечнішою.

У дослідженні розглядали ситуацію у таких містах, як Барселона, Мадрид, Лондон та Мілан. Вчені підрахували, що саме через зміну клімату температура під час хвилі спеки в цих містах була на 4°C вищою, ніж могла б бути без глобального потепління.

Для оцінки кількості жертв науковці використовували перевірені епідеміологічні моделі та історичні дані про смертність, пов’язану зі спекою, включаючи випадки, коли спека погіршувала стан хронічно хворих.

Оскільки більшість смертей від спеки офіційно не фіксується, а деякі уряди не оприлюднюють ці дані, дослідники застосували рецензовані методики для швидкого оцінювання.

Зазначається, що цьогорічний червень став найспекотнішим у Західній Європі за весь час спостережень. Більшість регіону зазнала сильного теплового стресу.