Від ускладнень кору у Львові помер дворічний хлопчик
Хлопчик заразився від матері. Щеплення у нього не було, зазначив заступник директора Лабораторного центру МОЗ Олег Когут, повідомляє LB.ua.
"Там захворіла мама, від мами захворіли двоє дітей. Обидва важко переносили кір", - пояснив він.
За інформацією Олега Когута, хлопчик отримав низку складних ускладнень від інфекції. Врятувати його медикам не вдалося.
"Ускладнення кору були несумісні з життям. Це ураження енцефалітом, ураження центральної нервової системи, ураження дихальної системи - пневмонія. Важкий гепатит, міокардит. Мозок не був життєдіяльний", - розповів завідувач відділення інтенсивної терапії Львівської обласної інфекційної лікарні Віктор Токарєв.
У тому ж відділенні проходила лікування і старша дитина. Його вже виписали, життю дитини нічого не загрожує.
Нагадаємо, що в Україні з початку року на кір захворіли 30 794 людини, з них 11 померли.
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