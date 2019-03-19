Від ускладнень кору у Львові помер дворічний хлопчик

"Там захворіла мама, від мами захворіли двоє дітей. Обидва важко переносили кір"

У Львові від ускладнень, викликаних кором, померла дитина у віці 2 роки і 9 місяців.

Хлопчик заразився від матері. Щеплення у нього не було, зазначив заступник директора Лабораторного центру МОЗ Олег Когут, повідомляє LB.ua.

"Там захворіла мама, від мами захворіли двоє дітей. Обидва важко переносили кір", - пояснив він.

За інформацією Олега Когута, хлопчик отримав низку складних ускладнень від інфекції. Врятувати його медикам не вдалося.

"Ускладнення кору були несумісні з життям. Це ураження енцефалітом, ураження центральної нервової системи, ураження дихальної системи - пневмонія. Важкий гепатит, міокардит. Мозок не був життєдіяльний", - розповів завідувач відділення інтенсивної терапії Львівської обласної інфекційної лікарні Віктор Токарєв.

У тому ж відділенні проходила лікування і старша дитина. Його вже виписали, життю дитини нічого не загрожує.

Нагадаємо, що в Україні з початку року на кір захворіли 30 794 людини, з них 11 померли.