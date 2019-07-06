Від Зеленського вимагають пояснити заяву про втрату Росією контролю над бойовиками

Віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вимагає від президента Володимира Зеленського, аби він пояснив заяву про те, що артилерійські обстріли позицій українських захисників на Донеччині сталися через втрату російського контролю над бойовиками.

За словами Климпуш-Цинцадзе, вона сподівається, що сталась прикра помилка, повідомляє "Громадське".

"Бо, якщо президент вважає, що на окупованих територіях Сходу України щось може відбуватися без відома Кремля, то це катастрофа. Ще більший жах полягає в тому, що РФ у заяві президента виглядає мало не стабілізуючою стороною. Це те, що хоче чути Путін", - заявила віцепрем’єрка.

Вона запропонувала терміново провести службове розслідування і з’ясувати, хто саме порадив Зеленському зробити таку заяву.

"Пояснення Глави держави мають бути швидкими і вичерпними, інакше це капітуляція, яку суспільство не сприйме. Президент має бути свідомим небезпек, на які він наражає державу", - додала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.