Відбувся обмін військовополоненими 175 на 197 (оновлено)

Україні повернули 175 солдатів і 22 тяжкопоранених військових.

У Міноборони рф оголосили про обмін полоненими, в результаті якого Україні передали 175 військових і 22 поранених.

Про це пишуть росЗМІ, а пізніше з'явився допис в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського,

В обміні допомогли Об'єднані Арабські Емірати.

У російському відомстві заявили, що сьогодні відбувся обмін полоненими.

У міноборони рф додали, що при поверненні російських військовослужбовців із полону посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.

Пізніше Зеленський написав, що 175 наших захисників ВДОМА.