Відбувся обмін військовополоненими 175 на 197 (оновлено)
У Міноборони рф оголосили про обмін полоненими, в результаті якого Україні передали 175 військових і 22 поранених.
Про це пишуть росЗМІ, а пізніше з'явився допис в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського,
В обміні допомогли Об'єднані Арабські Емірати.
У російському відомстві заявили, що сьогодні відбувся обмін полоненими.
У міноборони рф додали, що при поверненні російських військовослужбовців із полону посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.
Пізніше Зеленський написав, що 175 наших захисників ВДОМА.