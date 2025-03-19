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Відбувся обмін військовополоненими 175 на 197 (оновлено)

19 березня 2025, 15:47
Відбувся обмін військовополоненими 175 на 197 (оновлено)
Україні повернули 175 солдатів і 22 тяжкопоранених військових.

У Міноборони рф оголосили про обмін полоненими, в результаті якого Україні передали 175 військових і 22 поранених. 

Про це пишуть росЗМІ, а пізніше з'явився допис в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського, 

В обміні допомогли Об'єднані Арабські Емірати.

У російському відомстві заявили, що сьогодні відбувся обмін полоненими. 

У міноборони рф додали, що при поверненні російських військовослужбовців із полону посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.

 

Пізніше Зеленський написав, що 175 наших захисників ВДОМА. 

 
полоненіобмінвійна в Україні

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