Відбувся ще один обмін полоненими: деталі
В п’ятницю, 4 липня, відбувся черговий обмін військовополоненими.
Про це президент України Володимир Зеленський написав в Telegram-каналі.
"Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.
Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні", - йдеться у дописі.
Зеленський зазначив, що обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує.
"Мета України – звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити", - підсумував він.
Наймолодшому звільненому лише 20 років, а настаршому - 59.
Минулого тижня ми писали, що Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими.