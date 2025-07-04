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Відбувся ще один обмін полоненими: деталі

04 липня 2025, 13:36
Відбувся ще один обмін полоненими: деталі
t.me/V_Zelenskiy_official
Були звільнені воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні.

В п’ятницю, 4 липня, відбувся черговий обмін військовополоненими.

Про це президент України Володимир Зеленський написав в Telegram-каналі.

"Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.

Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні", - йдеться у дописі.

Зеленський зазначив, що обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує.

"Мета України – звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити", - підсумував він.

Наймолодшому звільненому лише 20 років, а настаршому - 59.

Минулого тижня ми писали, що Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими.

 

війнаобмін

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