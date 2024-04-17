Відбиття ракетної атаки Ірану коштувало Ізраїлю понад $1 млрд
Ізраїль та його союзники витратили понад один мільярд доларів США для відбиття масованої повітряної атаки Ірану в ніч на 15 квітня. Мова йде про чисті витрати на протиповітряну оборону.
Про це пише Bloomberg.
"Зусилля Ізраїлю та американських, британських, французьких і йорданських військових, ймовірно, обійшлися приблизно в 1,1 мільярда доларів", - зазначає видання, спираючись на слова колишнього бригадного генерала та головного фінансового радника глави ізраїльських військових Ріма Аміноаха.
"Це орієнтовна вартість зриву атаки такого масштабу", — зазначив Аміноах, який також був членом ради директорів однієї з головних оборонних компаній країни Israel Aerospace Industries Ltd.
Колишній командувач ізраїльськими силами протиповітряної оборони Звіка Хаймович заявив напередодні журналістам, що Ізраїль відповідає за дві третини перехоплених ракет та безпілотників, а його союзники зробили решту.
Ізраїльські військові заявили, що Іран запустив близько 170 безпілотників, 30 крилатих і 120 балістичних ракет. В повітряний простір Ізраїлю пробрались лише останні, але за твердженнями Цахал їх було "дуже небагато".
Водночас операція із перехоплення включала координацію між Ізраїлем і мережею радіолокаційних станцій, установок для перехоплення ракет, військових кораблів і авіабаз на Близькому Сході.
США заявили, що знищили понад 80 безпілотників і щонайменше шість балістичних ракет, випущених з Ірану та Ємену.
"Деякі оборонні ракети, які є на озброєнні США, коштують 2 мільйони доларів за штуку, і в деяких випадках по кожній наступній цілі запускають по дві або три таких ракети, щоб збільшити шанси її збити", - заявив адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс.
Водночас найдорожчі ізраїльські протибалістичні ракети Arrow 3 коштують близько 3,5 мільйонів доларів кожна.
У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів і ракет.
Після телефонної розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.