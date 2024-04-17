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ПОЛІТИКА

Відбиття ракетної атаки Ірану коштувало Ізраїлю понад $1 млрд

17 квітня 2024, 18:41
Відбиття ракетної атаки Ірану коштувало Ізраїлю понад $1 млрд
Amir Cohen/Reuters
Дві третіх повітряних цілей збив саме Цахал.

Ізраїль та його союзники витратили понад один мільярд доларів США для відбиття масованої повітряної атаки Ірану в ніч на 15 квітня. Мова йде про чисті витрати на протиповітряну оборону.

Про це пише Bloomberg.

"Зусилля Ізраїлю та американських, британських, французьких і йорданських військових, ймовірно, обійшлися приблизно в 1,1 мільярда доларів", - зазначає видання, спираючись на слова колишнього бригадного генерала та головного фінансового радника глави ізраїльських військових Ріма Аміноаха.

"Це орієнтовна вартість зриву атаки такого масштабу", — зазначив Аміноах, який також був членом ради директорів однієї з головних оборонних компаній країни Israel Aerospace Industries Ltd.

Колишній командувач ізраїльськими силами протиповітряної оборони Звіка Хаймович заявив  напередодні журналістам, що Ізраїль відповідає за дві третини перехоплених ракет та безпілотників, а його союзники зробили решту.

Ізраїльські військові заявили, що Іран запустив близько 170 безпілотників, 30 крилатих і 120 балістичних ракет. В повітряний простір Ізраїлю пробрались лише останні, але за твердженнями Цахал їх було "дуже небагато".

Водночас операція із перехоплення включала координацію між Ізраїлем і мережею радіолокаційних станцій, установок для перехоплення ракет, військових кораблів і авіабаз на Близькому Сході.

США заявили, що знищили понад 80 безпілотників і щонайменше шість балістичних ракет, випущених з Ірану та Ємену.

"Деякі оборонні ракети, які є на озброєнні США, коштують 2 мільйони доларів за штуку, і в деяких випадках по кожній наступній цілі запускають по дві або три таких ракети, щоб збільшити шанси її збити", - заявив адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс.

Водночас найдорожчі ізраїльські протибалістичні ракети Arrow 3 коштують близько 3,5 мільйонів доларів кожна.

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів і ракет.

Після телефонної розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.

ІзраїльІранатака

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