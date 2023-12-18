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ПОЛІТИКА

Відкриття шляху: ЄС вже сьогодні ухвалить нові санкції проти росії – Politico

18 грудня 2023, 10:28
Відкриття шляху: ЄС вже сьогодні ухвалить нові санкції проти росії – Politico
Як відзначають дипломати, оскільки інші 26 країн-членів ЄС вже підписались, ймовірно, що новий пакет санкцій приймуть вже сьогодні.

Сьогодні, 18 грудня, відбудеться коротка письмова процедура ухвалення, а також публікації 12-го пакету санкцій Європейського союзу проти росії.

Про це повідомляє Politico.

Австрія зняла свої застереження щодо 12-го пакету санкцій, а це, зі свого боку, відкриває шлях до початку письмової процедури остаточно ухвалення пакета.

"За словами одного з дипломатів, сьогодні (18 грудня, ред.) відбудеться коротка письмова процедура ухвалення, і на сьогодні ж запланована публікація", - пише видання.

Головним занепокоєнням Австрії було включення Raiffeisen Bank International до списку "міжнародних спонсорів війни", втім, у суботу, 16 грудня Україна виключила його звідти на час переговорів з Європейською комісією.

Зазначається, що австрійський банк продовжує працювати в росії. Попри те, що він скорочує свій бізнес, на країну припадає половина його прибутків цього року.

Як відзначають дипломати, оскільки інші 26 країн-членів ЄС вже підписались, ймовірно, що новий пакет санкцій приймуть вже сьогодні.

З 1 січня буде введена заборона на російські діаманти, як це було погоджено групою країн G7. Зокрема очікується посилення дотримання обмеження ціни на російську нафту.

Тим часом алюміній вперше потрапить під обмеження: буде заборонено імпорт дроту, фольги, труб і трубок. Однак промисловість ЄС лобіює набагато більше, зазначаючи, що продукція, на яку поширюються санкції, становить лише 15 відсотків імпорту.

Зокрема очікується послаблення контролю за імпортом предметів розкоші. Громадянам ЄС дозволять залишати автомобілі, які вивозять з росії, за умови, що країна, де вони перетнуть кордон - дає на це згоду.

війна в Українісанкціі проти росії

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