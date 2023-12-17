Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Австрія повернула санкції ЄС проти рф після того, як Україна виключила Raiffeisen з чорного списку

17 грудня 2023, 12:51
Австрія повернула санкції ЄС проти рф після того, як Україна виключила Raiffeisen з чорного списку
Австрія схвалила 12-й пакет санкцій ЄС проти росії після того, як Україна виключила Raiffeisen Bank International з списку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Австрія наполягала на виключенні банку з українського "міжнародних спонсорів війни" - метою якого було присоромити компанії, які ведуть бізнес в росії і підтримують військові дії, наприклад, сплачуючи податки.

"Застереження щодо санкцій Австрії знято", - заявив дипломат Євросоюзі.

Чорний список не має юридичної сили, але він символічно важливий, адже посилює громадський тиск на Raiffeisen, щоб той вийшов з росії. Хоча австрійський банк заявляв, що готовий зробити, але це цього досі не відбулось. 

"Статус призупинено на період двосторонніх консультацій за участю представників Європейської комісії", - йдеться в повідомленні про статус Raiffeisen на сайті українського уряду в суботу.

Австрія також хотіла вилучити Raiffeisen з чорного списку в обмін на підписання останнього пакету санкцій ЄС проти росії.

Raiffeisen мав намір виокремити свій російський бізнес, який забезпечує платіжну лінію для сотень тамтешніх компаній, після того, як зазнав тиску з боку міжнародних регуляторів.

В серпні ми також писали, що Raiffeisen за 6 місяців у росії заробив ще 685 млн євро

А ще раніше стало відомо, що Raiffeisen Bank відкладає вихід з росії, оскільки Австрія захищає зв'язок з москвою.

 

РосіяАвстріясанкціїRaiffeisen

Останні матеріали

Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється