Австрія повернула санкції ЄС проти рф після того, як Україна виключила Raiffeisen з чорного списку

Австрія схвалила 12-й пакет санкцій ЄС проти росії після того, як Україна виключила Raiffeisen Bank International з списку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Австрія наполягала на виключенні банку з українського "міжнародних спонсорів війни" - метою якого було присоромити компанії, які ведуть бізнес в росії і підтримують військові дії, наприклад, сплачуючи податки.

"Застереження щодо санкцій Австрії знято", - заявив дипломат Євросоюзі.

Чорний список не має юридичної сили, але він символічно важливий, адже посилює громадський тиск на Raiffeisen, щоб той вийшов з росії. Хоча австрійський банк заявляв, що готовий зробити, але це цього досі не відбулось.

"Статус призупинено на період двосторонніх консультацій за участю представників Європейської комісії", - йдеться в повідомленні про статус Raiffeisen на сайті українського уряду в суботу.

Австрія також хотіла вилучити Raiffeisen з чорного списку в обмін на підписання останнього пакету санкцій ЄС проти росії.

Raiffeisen мав намір виокремити свій російський бізнес, який забезпечує платіжну лінію для сотень тамтешніх компаній, після того, як зазнав тиску з боку міжнародних регуляторів.

В серпні ми також писали, що Raiffeisen за 6 місяців у росії заробив ще 685 млн євро.

А ще раніше стало відомо, що Raiffeisen Bank відкладає вихід з росії, оскільки Австрія захищає зв'язок з москвою.