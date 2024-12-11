Відмова Зеленського знижувати мобілізаційний вік спричинили напругу з США – The Telegraph

Між Байденом та Зеленським було чимало непорозумінь, але суперечка, яка почала розгортатися минулого тижня, може стати тією, яка покладе їм усім край, вважає автор.

Протягом останніх тижнів американські офіційні особи негласно закликали своїх українських колег призивати чоловіків віком від 18 років на фронт. Вашингтон стверджує, що нестача живої сили досягла критичної межі, оскільки росія впевнено завойовує східну Україну, а Дональд Трамп може припинити військову підтримку Києва, коли вступить на посаду в січні.

Про це пише The Telegraph.

Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, також долучився до цієї проблеми, заявивши, що "очевидно, що ми повинні переконатися, що в Україні є достатня кількість людей".

Коли речник Державного департаменту США Блінкен заявив, що США будуть готові озброїти й навчити новобранців, Зеленський відповів, що "путін боїться лише Трампа і, можливо, Китаю". Він також попередив адміністрацію Байдена, що "пріоритетом має бути надання ракет і зниження військового потенціалу росії, а не призовний вік в Україні".

Зеленський не висловлювався так публічно з тих пір, як не стримався щодо угорського лідера Віктора Орбана під час виступу на засіданні Європейської ради ЄС ще на початку війни, додає кореспондент.

Попри заклики США, для України мобілізація чоловіків у віці від 18 до 24 років абсолютно неможлива. Ця вікова група становить менше ніж 10% населення України, а це близько двох мільйонів чоловіків. Для порівняння, 25-54-річні становлять приблизно 44% від 36,7-мільйонного населення.

Однак є аргументи, які, на думку деяких західних експертів, можуть бути використані для виправдання набору навіть невеликої кількості військовослужбовців з молодшої вікової групи. Райан Еванс, засновник веб-сайту і подкасту War on the Rocks нещодавно припустив, що навіть 30 тисяч нових солдатів можуть змінити ситуацію в Україні на краще.

"Політика щодо цього в Україні може бути складною, але потреба в більшій кількості бійців не є складною. Ефективна піхота потребує більше молодих людей, а не чоловіків середнього віку. Мобілізація 30 тисяч додаткових чоловіків або близько того з мільйона дорослих українців віком до 25 років не означає, що ми ризикуємо всією нацією. Це повна нісенітниця", — зазначив він.