Відносини Саудівської Аравії та росії напружені через скорочення видобутку нафти – WSJ

москва експортує дешевшу нафту, що шкодить зусиллям Ер-Ріяда підвищити ціни на енергоносії.

росія не виконує своїх обіцянок скоротити видобуток нафти. Через це між країною-агресором та Саудівською Аравією зростає напруженість.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначають джерела видання, розбіжності між країнами "дуже помітні" напередодні зустрічі міністрів Організації країн-експортерів нафти, де головним питанням стане план видобутку на друге півріччя.

Журналісти нагадують, що ще на початку квітня Саудівська Аравія та інші виробники нафти оголосили про добровільне скорочення її видобутку на 1,65 млн барелів на добу, щоб підняти ціни на нафту.

Але, за даними WSJ, росія продовжила закачувати великі обсяги нафти на ринок і не виконала своїх обіцянок. Внаслідок такої діяльності рф у травні ціни впали майже на 10% порівняно з квітнем.

Раніше повідомлялось, що російська нафта досі потрапляє до Європи.