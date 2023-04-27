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ПОЛІТИКА

Відносини України та Китаю є балансуванням для обох сторін – WP

27 квітня 2023, 11:30
Відносини України та Китаю є балансуванням для обох сторін – WP
Джерело: ukrinform
Вчорашня розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна оголила ряд важливих моментів.

У відносинах України і Китаю обидві сторони змушені здійснювати "геополітичну прогулянку по канату", намагаючись знайти баланс між спільними інтересами і протиріччями. Яскравим свідченням цього стала вчорашня розмова президента Володимира Зеленського з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це пише The Washington Post.

Це був перший випадок, коли два лідери визнали розмову один з одним після того, як росія вторглася в Україну 14 місяців тому, і обидві сторони оголосили про це з ноткою дипломатичного тріумфу. Сторони", а Зеленський написав у Twitter, що це була "довга і змістовна розмова".

"Однк за витонченістю ховається безсумнівна напруга. Дзвінок був геополітичним ходом по канату, оскільки українсько-китайські відносини стають балансуванням для обох сторін", - пише видання.

Китай, який оголосив у своєму зачитуванні, що відправить спеціального представника в Україну та інші країни для проведення переговорів з усіма сторонами щодо врегулювання "кризи", сподівається підтримати свою зростаючу репутацію миротворця та дипломатичної ваги, пропонуючи альтернативу Захід у тій місцевості. Китай оприлюднив пропозицію щодо миру в Україні з 12 пунктів і заявив у середу, що не буде "використовувати ситуацію заради прибутку" — ледь прихована критика Сполучених Штатів.

Також по репутації Пекіна б'є та обставина, що саме Китай став економічним рятувальним кругом для росії, купуючи нафту і газ і торгуючи з компаніями, що знаходяться під санкціями Заходу. Ці дві країни знайшли спільний інтерес в геополітичному протистоянні США і їх союзникам.

Washington Post констатує, що Київ проявляє обережність щодо Китаю і критикує його мирний план, який відповідає інтересам москви, оскільки фактично дозволяє росії залишитися на окупованій українській території. У той же час Україна не відкидає роль Китаю в якості посередника і можливого торгового партнера після закінчення війни.

Зовсім недавно Китай досяг безпрецедентного успіху в ролі посередника, коли допоміг Ірану та Саудівській Аравії повернутися до нормальних дипломатичних відносин. Призначення нового китайського посланника в Україні, про що було оголошено вчора, на думку Washington Post говорить про прагнення Пекіна досягти нового дипломатичного Успіху вже і в цьому регіоні.

Для України Ж Китай-це потенційний замінник росії у зовнішній торгівлі після закінчення війни. 

"Якщо США і їх союзники не зможуть запропонувати альтернативу, в України немає іншого вибору, окрім як піти на ризик", – пише Washington Post.

Китайвійназеленський

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