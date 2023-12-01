Відновлення бойових дій в Газі – це катастрофа – ООН
Організація назвала таку ситуацію "катастрофічною".
Про це повідомляє The Guardian.
В ООН стурбовані припущеннями, що Ізраїль може спробувати розширити свій військовий наступ на територію Палестини.
"Я глибоко шкодую, що в Газі знову почалися військові дії", - заяив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
"Я все ще сподіваюся, що вдасться відновити перемир'я, яке була встановлене. Повернення до бойових дій лише показує, наскільки важливо мати справжнє гуманітарне припинення вогню", - сказав генсек.
Крім того, головний представник ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав відновлення бойових дій "катастрофою" і закликав примножити зусилля, щоб спробувати досягти припинення вогню.
"Останні коментарі ізраїльських політичних та військових лідерів, які вказують на те, що вони планують розширити та посилити військовий наступ, викликають велику тривогу", – сказав Тюрк.
Він такоє закликав до негайного припинення насильства, негайного та беззастережного звільнення всіх заручників, що залишилися, а також до припинення обстрілів ракетами та використання вибухової зброї широкого радіусу дії у населених пунктах.
Ще вчора Ізраїль та Хамас домовилися продовжити перемир'я на один день і все сьогодні не погодили продовження.