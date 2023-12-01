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Відновлення бойових дій в Газі – це катастрофа – ООН

01 грудня 2023, 18:18
Відновлення бойових дій в Газі – це катастрофа – ООН
Сектор Гази, 27 серпня 2014 року. У районі Шеджайя у місті Газа палають будинки, зруйновані внаслідок ракетного обстрілу армією Ізраїлю. Фото: AFP
Організація Об'єднаних Націй сьогодні заявила, що сильно шкодує про відновлення смертоносних бойових дій в Гази після закінчення перемир'я між Ізраїлем і Хамас.

Організація назвала таку ситуацію "катастрофічною".

Про це повідомляє The Guardian.

В ООН стурбовані припущеннями, що Ізраїль може спробувати розширити свій військовий наступ на територію Палестини.

"Я глибоко шкодую, що в Газі знову почалися військові дії", - заяив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Я все ще сподіваюся, що вдасться відновити перемир'я, яке була встановлене. Повернення до бойових дій лише показує, наскільки важливо мати справжнє гуманітарне припинення вогню", - сказав генсек.

Крім того, головний представник ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав відновлення бойових дій "катастрофою" і закликав примножити зусилля, щоб спробувати досягти припинення вогню.

"Останні коментарі ізраїльських політичних та військових лідерів, які вказують на те, що вони планують розширити та посилити військовий наступ, викликають велику тривогу", – сказав Тюрк.

Він такоє закликав до негайного припинення насильства, негайного та беззастережного звільнення всіх заручників, що залишилися, а також до припинення обстрілів ракетами та використання вибухової зброї широкого радіусу дії у населених пунктах.

Ще вчора Ізраїль та Хамас домовилися продовжити перемир'я на один день і все сьогодні не погодили продовження.

 

ХАМАСІзраїльвійнаГаза

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