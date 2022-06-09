Відновлення костелу святого Миколая у Києві: спонсорів знайдено, затримка за Мінкультом

Головнам умова для фінансової підтримки - повна передача храму парафії

Костел святого Миколая у столиці наразі потребує термінової реставрації. Римо-католицька парафія знайшла спонсорів на його відновлення, проте умовою для фінансової підтримки залишається повна передача храму парафії. Про це журналісту УНН повідомили парафіяни Костелу.

Римо-католицька парафія святого Миколая уклала низку домовленостей із закордонними організаціями щодо фінансової підтримки парафії у намірах ремонту та повної реставрації костелу. Зокрема, як повідомляють парафіяни, свою участь у відновленні костелу підтвердили благодійні організації з Америки, Бельгії, Італії, Польщі, Швейцарії. Підкомітет допомоги Церкві в Центральній та Східній Європі Конференції католицьких єпископів США та інші благодійні організації зобов’язалися підтримати проект відновлення будівлі костелу св. Миколая як католицького храму.

"Єдиною умовою виділення коштів залишається передача костелу в постійне користування парафії. Очевидно, що держава не має необхідних коштів для належного відновлення й збереження культової споруди. Тому опікунська рада костелу св. Миколая просить владу надати вірянам можливість самостійно дбати про святиню шляхом безоплатної передачі храму у користування релігійній громаді",- зазначають в парафії.

На запит УНН у червні Міністерство культури та інформаційної політики відповіло, що костел закріплений на балансі Національного будинку органної та камерної музики України. А згідно із Законом "Про культуру" та постановою Кабміну "Про умови передачі пам’яток архітектури релігійним організаціям", спочатку необхідно перемістити Будинок музики в іншу рівноцінну будівлю.

Але наразі, як повідомляє парафія, приміщення для Будинку органної та камерної музики знайдено.

"24 лютого 2022 року керівництво ДП "Національний будинок органної та камерної музики України" (НБОКМ) передало настоятелю парафії ключі та повну опіку над приміщенням костелу. Незабаром, музиканти оселяться за новою адресою – уряд узгодив з усіма зацікавленими сторонами передачу НБОКМ приміщень Жовтневого палацу. Тобто, на даний час відсутні усі підстави для зволікання з юридичним оформленням передачі костелу св. Миколая релігійній громаді, як єдиному історичному та законному спадкоємцю цієї святині", - розповіли в парафії.

Нагадаємо, у столичному костелі Святого Миколая ввечері 3 вересня 2021 сталася пожежа.

На реставрацію костелу святого Миколая зібрали 21,7 млн грн.

Адвокат Масі Найєма, який контролював витрати на відновлення костелу, у січні цього року повідомив, що протиаварійні роботи завершилися.

Але будівля продовжує перебувати в аварійному стані. 1 червня 2022 року костел святого Миколая в Києві мав бути переданий у фактичне володіння римо-католицької парафії святого Миколая. Проте, Міністерство культури культури та інформаційної політики, на балансі якого перебуває храм, досі не підготувало всі необхідні документи про його передачу.