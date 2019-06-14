Відома акторка отримала умовний термін і штраф через вечерю з Путіним
У грудні 2010 року Муті повинна була виступити на сцені театру Верді в Порденоне на північному сході Італії, але за три дні до виступу заявила про хворобу і полетіла, як пізніше з'ясувалося, в Санкт-Петербург на благодійний гала-концерт, де був присутній на той момент прем'єр-міністр РФ Путін, повідомляє "Європейська правда".
При цьому Муті надала театру фальшиву медичну довідку, в якій їй рекомендувалося п'ять днів відпочинку. Її визнали винною в спробі шахрайства.
Верховний касаційний суд підтвердив її 6-місячний умовний термін тюремного ув'язнення, а також штраф у розмірі 500 євро і 30 тисяч євро в якості компенсації театру Верді. Якщо вона не заплатить штраф, то відправиться до в'язниці.
64-річна актриса в 2015 році говорила, що вона не може сплатити завдані театру збитки.
Два роки по тому вона і її сім'я були виселені зі свого будинку в Римі через заборгованість в розмірі 80 000 євро агентству нерухомості.
Муті в минулому розповідала російським ЗМІ, що у неї є квартира в Москві і вона хотіла б отримати російське громадянство.
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