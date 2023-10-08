Відомо про 300 вбитих і більше 1400 поранених внаслідок атаки ХАМАС

Число ізраїльтян, які загинули під час нападу ХАМАС, зросла до 300 осіб.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

"Кількість поранених досягла 1452, 18 з них перебувають у критичному стані, 267 отримали серйозні поранення. Кількість ізраїльтян, які загинули під час нападу ХАМАС, зросла щонайменше до 300 осіб. Щонайменше 1590 отримали поранення, багато з них у важкому стані" - заявили в Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю.

Вчора ввечері речник ЦАХАЛ заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу і Ісламського джихаду.

В містах Беер і Офакім ізраїльські цивільні особи були захоплені терористами у своїх будинках, а вже пізно ввечері ізраїльські сили звільнили всіх заручників в цих містах.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір ввечері оголосив надзвичайний стан.

Ізраїльська армія відповіла на хвилю нападів ударами по позиціях ХАМАСу, які тривали всю ніч. Палестинці повідомляють про 230 загиблих і понад 1700 поранених внаслідок ізраїльських авіаударів. Кабінет безпеки Ізраїлю вчора також ухвалив низку оперативних рішень, спрямованих на знищення ХАМАСу.

"Ізраїль перебуває в стані війни. Це не так звана військова операція", - заявив премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу. Він додав, що першочерговою метою Ізраїлю є очищення території від ворожих сил, які проникли туди, і відновлення безпеки й миру в містах, які зазнали нападу.

Нагадаємо, що Нетаньяху вчора заявив – Ізраїль перебуває в стані війни.