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Відомого сенатора-трампіста затримали за схиляння підлітка до проституції

19 березня 2025, 15:06
Відомого сенатора-трампіста затримали за схиляння підлітка до проституції
Фото: Getty Images
Він же був автором закону, який визнає "синдром розладу Трампа" формою психічного захворювання.

В Міннесоті поліція заарештувала сенатора-республіканця Джастіна Ейхорна за організацію зустрічі з неповнолітньою повією - підлітком. 

Про це повідомляє поліція Блумінгтона штату Міннесота.

В Поліції додали, що 40-річний Ейхорн насправді розмовляв із детективом із поліцейського управління міста Блумінгтон, штат Міннесота, який видавав себе за 17-річного підлітка, коли він домовлявся про зустріч.

Сенатор-трампіст відомий тим, що є одним з авторів законопроєкту про визнання в штаті нелюбові до Дональда Трампа формою психічного захворювання.

В уряді радять пред'явити Ейхорну обвинувачення в розбещенні повії молодше 18 років, яке являється тяжким злочином.

Також йому загрожує позбавленням волі на строк до п'яти років.

Сентаор був обраний до сенату штату 2016 року і представляє переважно сільський округ на півночі Міннесоти. 

Також відоо, що він одружений і має чотирьох дітей.

Одіозність сенатора ще в тому, що він один з авторів законопроєкту штату, який визнає "синдром розладу Трампа" формою психічного захворювання.

Відповідно до кого, "синдром розладу Трампа означає гострий початок параної у решті нормальних людей, що є реакцією на політику і президентство президента Дональда Трампа".

 
СШАтрампістаршет

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