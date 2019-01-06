Відомий іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув у ДТП Реєс перебував за кермом автомобіля, який вилетів з траси і загорівся

Відомий іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс, який раніше виступав за "Севілью", "Реал", "Арсенал", загинув 1 червня в автомобільній аварії на трасі A-376 дорогою із Севільї в Утреру.

Фото: EPA/UPG

Про загибель футболіста повідомили у твіттері "Севільї". Іспанське видання Diario de Sevila пише, що Реєс перебував за кермом автомобіля, який вилетів з траси і загорівся. Причиною ДТП могло стати перевищення швидкості.

В автомобілі перебували два двоюрідних брати футболіста. Вони теж загинули. Реєс мав 35 років. На початку цього року він підписав контракт із клубом "Екстремадура".

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