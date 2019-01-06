НОВИНИВідомий іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс, який раніше виступав за "Севілью", "Реал", "Арсенал", загинув 1 червня в автомобільній аварії на трасі A-376 дорогою із Севільї в Утреру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відомий іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув у ДТП
Реєс перебував за кермом автомобіля, який вилетів з траси і загорівся
Фото: EPA/UPG
Про загибель футболіста повідомили у твіттері "Севільї".
Іспанське видання Diario de Sevila пише, що Реєс перебував за кермом автомобіля, який вилетів з траси і загорівся.
Причиною ДТП могло стати перевищення швидкості.
В автомобілі перебували два двоюрідних брати футболіста. Вони теж загинули.
Реєс мав 35 років. На початку цього року він підписав контракт із клубом "Екстремадура".
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01 06 2019 20:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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