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Відомий іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув у ДТП

Реєс перебував за кермом автомобіля, який вилетів з траси і загорівся
Відомий іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс, який раніше виступав за "Севілью", "Реал", "Арсенал", загинув 1 червня в автомобільній аварії на трасі A-376 дорогою із Севільї в Утреру.
Відомий іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув у ДТП Фото: EPA/UPG

Про загибель футболіста повідомили у твіттері "Севільї".

Іспанське видання Diario de Sevila пише, що Реєс перебував за кермом автомобіля, який вилетів з траси і загорівся.

Причиною ДТП могло стати перевищення швидкості.


 

В автомобілі перебували два двоюрідних брати футболіста. Вони теж загинули.

Реєс мав 35 років. На початку цього року він підписав контракт із клубом "Екстремадура".

 

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01 06 2019 20:32
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