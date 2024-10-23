Відправка військових з КНДР в Україну призведе до ескалації – Рютте

Генсек НАТО обговорив ситуацію із президентом Південної Кореї.

Якщо Північна Корея відправить свої війська до України для війни на боці росії, то це загострить конфлікт.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає агенція Reuters.

Рютте сказав, що провів переговори з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем про тісне партнерство альянсу з Сеулом, приділивши особливу увагу співпраці у сфері оборони та промисловості, а також взаємопов'язаній безпеці Євроатлантичного та Індо-Тихоокеанського регіонів.

Тим часом Зеленський заявив, що є інформація про підготовку двох бригад по шість тисяч бійців із КНДР.