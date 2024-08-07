Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Відсьогодні стартують спільні морські навчання США, Філіппін, Австралії та Канади – Bloomberg

07 серпня 2024, 11:35
Відсьогодні стартують спільні морські навчання США, Філіппін, Австралії та Канади – Bloomberg
Фото: lgiornale.it
Маніла збільшує військові навчання з іншими країнами, оскільки бореться із Пекіном у суперечці щодо Південно-Китайського моря.
Від 7 серпня стартують спільні морські навчання США, Філіппін, Австралії та Канади у економічній зоні Маніли на тлі напруженості у відносинах із Китаєм.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Як йдеться у заяві вищих військових чиновників чотирьох країн, ці навчання мають на меті продемонструвати "колективну відданість зміцненню регіонального та міжнародного співробітництва на підтримку вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону".
 
Також зазначається, що країни об'єднуються "для вирішення спільних морських викликів і підкреслюють  спільну відданість дотриманню міжнародного права". 
 
Маніла збільшує військові навчання з іншими країнами, оскільки бореться із Пекіном у суперечці щодо Південно-Китайського моря. 
 
Минулого тижня Філіппіни провели свої перші навчання з Японією після аналогічної діяльності з США.
 
Військові навчання є частиною зусиль президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого щодо зміцнення зв’язків у сфері безпеки з союзниками. 
 
Країна нещодавно отримала більше фінансування на оборону від США. Вона також підписала минулого місяця ключову військову угоду з Японією, схожу до вже підписаної із США та Австралією. Також Філіппіни працюють над новою угодою із Канадою.
військові навчаннявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Cуспільство
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 23:10
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Cуспільство
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 14:16
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою
Політика
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою "російською опозицією" є ЗСУ, а не привілейовані імбецили – західні експерти
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 11:53
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Політика
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 19:24
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 15:06
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Політика
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 11:45
Повітряна війна загострюється. А росіяни просуваються тільки на одному напрямку – Том Купер
Політика
Повітряна війна загострюється. А росіяни просуваються тільки на одному напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2024, 22:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється