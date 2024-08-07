Відсьогодні стартують спільні морські навчання США, Філіппін, Австралії та Канади – Bloomberg

Маніла збільшує військові навчання з іншими країнами, оскільки бореться із Пекіном у суперечці щодо Південно-Китайського моря.

Від 7 серпня стартують спільні морські навчання США, Філіппін, Австралії та Канади у економічній зоні Маніли на тлі напруженості у відносинах із Китаєм.

Як йдеться у заяві вищих військових чиновників чотирьох країн, ці навчання мають на меті продемонструвати "колективну відданість зміцненню регіонального та міжнародного співробітництва на підтримку вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону".

Також зазначається, що країни об'єднуються "для вирішення спільних морських викликів і підкреслюють спільну відданість дотриманню міжнародного права".

Маніла збільшує військові навчання з іншими країнами, оскільки бореться із Пекіном у суперечці щодо Південно-Китайського моря.

Минулого тижня Філіппіни провели свої перші навчання з Японією після аналогічної діяльності з США.

Військові навчання є частиною зусиль президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого щодо зміцнення зв’язків у сфері безпеки з союзниками.

Країна нещодавно отримала більше фінансування на оборону від США. Вона також підписала минулого місяця ключову військову угоду з Японією, схожу до вже підписаної із США та Австралією. Також Філіппіни працюють над новою угодою із Канадою.