Відсьогодні стартують спільні морські навчання США, Філіппін, Австралії та Канади – Bloomberg
07 серпня 2024, 11:35
Фото: lgiornale.it
Маніла збільшує військові навчання з іншими країнами, оскільки бореться із Пекіном у суперечці щодо Південно-Китайського моря.
Від 7 серпня стартують спільні морські навчання США, Філіппін, Австралії та Канади у економічній зоні Маніли на тлі напруженості у відносинах із Китаєм.
Про це пише Bloomberg.
Як йдеться у заяві вищих військових чиновників чотирьох країн, ці навчання мають на меті продемонструвати "колективну відданість зміцненню регіонального та міжнародного співробітництва на підтримку вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону".
Також зазначається, що країни об'єднуються "для вирішення спільних морських викликів і підкреслюють спільну відданість дотриманню міжнародного права".
Маніла збільшує військові навчання з іншими країнами, оскільки бореться із Пекіном у суперечці щодо Південно-Китайського моря.
Минулого тижня Філіппіни провели свої перші навчання з Японією після аналогічної діяльності з США.
Військові навчання є частиною зусиль президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого щодо зміцнення зв’язків у сфері безпеки з союзниками.
Країна нещодавно отримала більше фінансування на оборону від США. Вона також підписала минулого місяця ключову військову угоду з Японією, схожу до вже підписаної із США та Австралією. Також Філіппіни працюють над новою угодою із Канадою.