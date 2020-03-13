Відсотки за українськими євробондами підскочили у "чорний четвер" Дохідність за українськими євробондами зросла на 1,5-3 процентних пункти, а ВВП-варанти, які Україна випустила під час реструктуризації державного боргу у 2015 році, вперше в історії зросли на 19,2%

Наразі ВВП-варанти України коштують лише 66,1% від номінальної вартості, хоча ще 2 тижні тому їхня вартість складала 107,5%.

Фото: 112 Україна

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на учасників ринку, зазначає "Громадське". Наразі ВВП-варанти України коштують лише 66,1% від номінальної вартості, хоча ще 2 тижні тому їхня вартість складала 107,5%. Дохідність українських євробондів зросла но 8-10,2% річних, а за євробондами, які мають погасити у 2025 році - до 11% річних. 12 березня фондовий ринок США впав найбільше з 1987 року. Через різке падіння вартості акцій торги зупинилися на 15 хвилин. Нагадаємо, що світові ринки частково відновилися після рекордного падіння 9 березня

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