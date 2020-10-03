Світові ринки частково відновилися після рекордного падіння 9 березня
Про це повідомляє Bloomberg, зазначає "Громадське".
Попри незначне зростання вартості акції, а також росту цін на нафту на 9,9%, цього було замало, аби ринки могли відновитися до попереднього рівня.
Наразі зростають акції європейських та американських компаній (індекси Stoxx Europe 600 та S&P 500), також зросли акції промислових та технологічних компаній.
Сприяли відновленню ринків заяви президента США Дональда Трампа, який пообіцяв, що 10 березня варто очікувати "важливих новин для економіки". Також Трамп повідомляв про ймовірне зниження податків для американських компаній.
9 березня світові ціни на нафту протягом дня впали на 30%. Цьому сприяла паніка на ринках, пов'язана з коронавірусом, а також відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.
Нагадаємо, що за рік на фондовому ринку було проведено фіктивних операцій на 20 млрд. грн.
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