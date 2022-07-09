Відстрочки від мобілізації продовжено на два місяці - Кабмін

Це стосується відстрочок, термін яких спливає у вересні-жовтні

Кабінет Міністрів України передбачив можливість подовження на два місяці чинних відстрочок для військовозобов’язаних від призову на військову службу, термін дії яких спливає у вересні - жовтні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Міністерства економіки в березні-квітні, термін дії яких спливає у вересні- жовтні цього року. Рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути прийнято Мінекономіки лише один раз.

"Цього та наступного місяця одномоментно спливають терміни відстрочок, наданих тисячам фахівців після початку широкомасштабної агресії, що може нести загрозу стабільній роботі державного та економічного сектору. Сьогоднішнє рішення уряду дозволяє забезпечити сталу та ефективну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій, які нині працюють на перемогу в тилу", - повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що для перемоги над агресором Україна має максимально мобілізувати сили за всіма напрямками.

Урядове рішення також передбачає, що витяг із наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов’язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 15 серпня 2022 року продовжила термін дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації ще на 90 діб - до 21 листопада 2022 року.