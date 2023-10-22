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російським держслужбовцям заборонили їздити на західних марках авто

22 жовтня 2023, 13:07
російським держслужбовцям заборонили їздити на західних марках авто
Фото: Lada.ru
Міністерство промисловості і торгівлі рф підготувало список марок машин для використання держслужбовцями всіх рівнів, в якому є лише російські і китайський бренди.

Про це  повідомляє CGTN.

В списку відомства є всього шість марок автомобілів.

З них п’ять російських: Lada, Москвич, Aurus, Evolute і УАЗ, а також один китайський Haval. 

Саме цей китайський бренд збирається на території росії.

Крім того, в моделях Москвича та Еволюта використовуються багато китайські комплектуючі.

Нагадаємо, що більшість західних автовиробників, таких як Mercedes-Benz, BMW, Audi, Ford від початку повномасштабної агресії росії в Україні згорнули виробництво і продаж своїх авто. 

В серпні Mercedes-Benz та BMW заявили, що відключають російських дилерів від ПЗ.

 

Росіяавтодержслужбовці

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