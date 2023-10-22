російським держслужбовцям заборонили їздити на західних марках авто
Про це повідомляє CGTN.
В списку відомства є всього шість марок автомобілів.
З них п’ять російських: Lada, Москвич, Aurus, Evolute і УАЗ, а також один китайський Haval.
Саме цей китайський бренд збирається на території росії.
Крім того, в моделях Москвича та Еволюта використовуються багато китайські комплектуючі.
Нагадаємо, що більшість західних автовиробників, таких як Mercedes-Benz, BMW, Audi, Ford від початку повномасштабної агресії росії в Україні згорнули виробництво і продаж своїх авто.
В серпні Mercedes-Benz та BMW заявили, що відключають російських дилерів від ПЗ.