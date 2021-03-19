Вікіпедія поповнилась 817 статтями про Україну, – МЗС

У рамках "Місяця культурної дипломатії України", що проходив з 10 лютого по 10 березня, у Вікіпедію додали 817 статей 44 мовами про Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Завдяки цьому проєкту у Вікіпедії з’явилися сотні нових статей різними мовами про Україну, її культуру, досягнення і потенціал. Люди в усьому світі зможуть дізнатися щось нове про нашу країну. Переконаний, що це спонукатиме багатьох з них згодом відвідати Україну, навчатися у ній чи інвестувати у неї. Ми обов’язково розвиватимемо успіх цього проєкту і надалі", — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У рамках кампанії #UkraineEverywhere 172 користувачі створили і покращили статті понад 1200 разів (кілька користувачів могли редагувати одну статтю), створили не менше 817 нових статей українською та іноземними мовами. До прикладу, новими мовами створили статті "Многая літа" і "Борщ" мовою малаялам (Індія) та статтю про "Розстріляне відродження" китайською. Активно багатьма мовами поповнили Вікіпедію статтями про бренд України —Ukraine NOW; відомі українські фільми останніх років — Атлантида, Донбас; Дзигу Вертова, Софію Яблонську.

"Для Українського інституту важливо, щоб культура ставала об’єднавчою силою і допомагала будувати зв’язки України зі світом. У цьому проєкті нам вчергове вдалося це зробити. До Місяця культурної дипломатії України долучилися учасники з десятків країн світу, серед яких — досвідчені дописувачі Вікіпедії, котрі цікавляться Україною, закордонні українці, студенти, викладачі університетів", — зазначив генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

Загалом кампанія #UkraineEverywhere охопила 44 мови. Лідерами за кількістю доданих та доопрацьованих статей стали португальська, англійська, французька мови. Чималий інтерес проєкт викликав у країнах Азійського напрямку, багато редагування було зроблено перською мовою та додано статі арабською, японською і китайською мовами.

Місяць культурної дипломатії України у Вікіпедії завершився, проте ініціатори проєкту закликали й надалі розповідати у Вікіпедії про українські постаті, події і явища, які формували як українську культуру, так і здійснювали внесок для усього світу.

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